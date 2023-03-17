مدرب بلوزداد: الضغط كان كبيرا بعد فوز الزمالك على الترجي.. عرفنا كيف نُسير المباراة

أشاد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد الجزائري بالأداء الذي قدمه فريقه ضد الزمالك وقدرته على الفوز وحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز شباب بلوزداد اليوم الجمعة على الزمالك بهدفين دون رد في ملعب 5 يوليو في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث مدرب بلوزداد عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة أمام ثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بعد الأهلي".

وواصل "والضغط علينا كان كبيرا خاصة بعد فوز الزمالك على الترجي، وأهنئ نبيل معلول مدرب الترجي على التأهل".

وأكمل "قدمنا كل ما لدينا وعرفنا كيف نلعب بدون مجازفات وسيرنا المباراة كما نريد وفي المجمل قدمنا مباراة كبيرة".

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.