بلوزداد يسقط الزمالك مجددا ويقصيه من إفريقيا

الجمعة، 17 مارس 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - شباب بلوزداد والزمالك

أسقط شباب بلوزداد الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ليقصيه رسميا من دوري أبطال إفريقيا.

وحل الزمالك ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 يوليو لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الأول زكريا دراوي في الدقيقة 75 بتسديدة.

وأضاف ليونيل وامبا الهدف الثاني للفريق الجزائري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وكرر بلوزداد فوزه على الزمالك بعد الانتصار على الزمالك في استاد القاهرة في الجولة الأولى بهدف دون رد.

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة من كلا الفريقين خلال الشوط الأول.

وتوقف الشوط الأول مرتين لسقوط محمد صبحي حارس مرمى الزمالك مصابا قبل أن يستطيع استكمال اللقاء.

وجاء التهديد الأول من بلوزداد في الدقيقة 30 بعدما راوغ محمد بلخير نظيره صبحي وسدد كرة مقوسة لكنها مرت لخارج الملعب.

وعقب خمس دقائق استخلص الجزيري الكرة من بين مدافعي بلوزداد ولكن تسديدته أبعدها حارس الفريق الجزائري لركلة ركنية.

وكاد حارس بلوزداد يتسبب في أزمة لفريقه بعد خطأ قاتل في تشتيت الكرة بعدها ارتطمت بالجزيري لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وسدد زكريا دراوي كرة قوية مرت بجوار مرمى الزمالك.

وأجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك أول تبديلاته بمشاركة سيف جعفر بدلا من محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 57.

وسدد أنايو إيوالا كرة قوية مرت لخارج الملعب.

وحول الجزيري عرضية برأسية لكن تصدى له الحارس بسهولة.

وأجرى فيريرا ثلاثة تبديلات بمشاركة ناصر منسي ومحمد طارق ويوسف أسامة بدلا مصطفى شلبي والجزيري وسيد عبد الله في الدقيقة 71.

وعقب أربع دقائق وتابع زكريا دراوي عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها بتسديدة مقوسة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبلوزداد.

وشارك إبراهيما نداي بدلا من محمد عبد الغني وحصل بلوزداد على ركلة حرة من الناحية اليسرى وأرسلت عرضية تابعها ليونيل وامبا بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

هدأت المباراة بعد ذلك ولم يحدث جديد لتنتهي بفوز بلوزداد بهدفين دون رد وإقصاء الزمالك من إفريقيا.

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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