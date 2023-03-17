هاتريك نادر الحدوث.. كهربا ينضم لقائمة من 4 لاعبين فقط في تاريخ الكرة المصرية

انضم محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي إلى قائمة لا تضم قبله سوى 3 لاعبين فقط في تاريخ الكرة المصرية.

هؤلاء هم من سجلوا 3 أهداف "هاتريك" خارج الأرض مع الأندية المصرية في جميع المسابقات الإفريقية.

وسجل كهربا الهاتريك أمام القطن الكاميروني المضيف، في الدقائق 23 و29 و51، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 4-0.

في دوري أبطال إفريقيا، هذا هو الهاتريك الأول منذ حسام حسن مع الأهلي أيضا أمام ماجي ماجي التنزاني عام 1999.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي 3-0 بأهداف حسام حسن فقط.

أول من افتتح هذه القائمة في دوري الأبطال هو أميرو مع الإسماعيلي قبل قرابة 54 عاما، حيث سجل هاتريك في شباك التحدي الليبي.

وانتهت هذه المباراة بفوز الدراويش 5-0.

أما في جميع المسابقات الإفريقية، فهناك "هاتريك" آخر أتى في 2019 بتوقيع محمود وادي مع المصري، في شباك ماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية.

وفاز النادي البورسعيدي في هذه المباراة بنتيجة 4-1.

قائمة مسجلو الهاتريك خارج الأرض مع الأندية المصرية في البطولات الإفريقية:

1- أميرو (الإسماعيلي 5-0 التحدي الليبي) - 12 أكتوبر 1969 (دوري أبطال إفريقيا)

2- حسام حسن (الأهلي 3-0 ماجي ماجي التنزاني) - 13 مارس 1999 (دوري أبطال إفريقيا)

3- محمود وادي (المصري 4-1 ماليندي الزنجباري) - 15 سبتمبر 2019 (كأس الكونفدرالية الإفريقية)

4- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي 4-0 القطن الكاميروني - 17 مارس 2023 (دوري أبطال إفريقيا)

ليلة كهربا

هذه أول مرة يسجل خلالها كهربا هاتريك في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

الثلاثية رفعت رصيد كهربا إلى 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وبذلك يتجاوز كهربا الثلاثي أحمد فتحي (ظهير بيراميدز حاليا) وثنائي الوسط الحالي حمدي فتحي وعمرو السولية، حيث سجل كل منهما 5 أهداف مع الأهلي.

كما عادل كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي.

الهدف هو الثامن لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وبات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة.

وهذا أول هاتريك لـ كهربا منذ "سوبر هاتريك" مع اتحاد جدة السعودي في الفوز على الوحدة 5-3 في 16 سبتمبر 2018.

وهو أول هاتريك للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما على مستوى جميع الأدوار بما فيها التمهيدية، فهذا أول هاتريك منذ ثلاثية حسين الشحات في شباك اطلع برة الجنوب سوداني، والذي أتى في فوز الأحمر 9-0 في 23 أغسطس 2019.

وهو أول هاتريك في الأدوار الرئيسية للنسخة الحالية، والثالث في بطولات إفريقيا بصورة عامة للموسم الحالي، بعد هاتريك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في شباك فلامبو البوروندي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني.