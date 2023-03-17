الشناوي وكهربا ومعلول.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق

الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - صنداونز والأهلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة خماسي الفريق عقب مواجهة القطن.

وعانى خماسي الأهلي، محمود كهربا ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومروان عطية من إصابات متفرقة.

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية دون رد اليوم الجمعة في ملعب رومدي أدجيا برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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وقال أبو عبلة عبر حساب ناديه على فيسبوك: "محمد الشناوي اشتكى من بعض الألآم في العضلة الأمامية، لذا فضلنا بعد التشاور مع الجهاز الفني خروجه من المباراة. سنجرى فحصا طبيا عقب العودة للقاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب لكن الأمور تبدو مطمئنة".

وعن كهربا أوضح " كهربا تعرض لكدمة شديدة في فروة الرأس بالشوط الأول. كنا في حالة قلق ولكن بعد إجراء بعض الاختبارات السريعة تأكدنا من سلامته وأكمل المباراة بشكل طبيعي".

وعن علي معلول كشف "على معلول تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، قررنا بالتشاور مع الجهاز الفني استبداله حفاظا عليه، وأعتقد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية"

وفيما يخص مروان عطية أوضح "مروان عطية عانى من شد عضلي ولكن قمنا ببعض الإجراءات العلاجية والحمد لله ظهر بشكل جيد خلال المباراة"

واختتم "ياسر إبراهيم تعرض لكدمة قوية خلال مباراة القطن بالقاهرة ثم تعرض لكدمة في نفس موضع الإصابة خلال مواجهة صنداونز لذلك فضانا إراحته. أعتقد أنه سيتعافى بشكل كامل خلال الأيام المقبلة".

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بسبب الإصابة.

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

ويلتقي الهلال بمنافسه صندوانز غدا السبت في الجولة الخامسة.

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