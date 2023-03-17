مباشر أبطال إفريقيا – بلوزداد (0) - (0) الزمالك.. غياب الخطورة
الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شباب بلوزداد والزمالك التي تقام في ملعب 5 يوليو في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.
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ق14: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
ق10: عرضية زاحفة بدون متابعة من لاعبي بلوزداد.
ق4: تدخل قوي من لاعب بلوزداد على محمد صبحي.
انطلاق المباراة.
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