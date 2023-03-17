كولر: فاجأت اللاعبين بقرار بعد الهزيمة من صنداونز.. وتحلينا بالصبر ضد القطن

الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تفاصيل ما قام به مع لاعبيه بعد الهزيمة بخمسة أهداف لهدفين من ماميلودي صنداونز وقبل لقاء القطن الكاميروني اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية دون رد اليوم الجمعة في ملعب رومدي أدجيا برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث كولر عبر صفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك" عقب المباراة قائلا: "أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة ولعبنا بهدوء واستحوذنا على الكرة وأهدرنا فرصة مبكرة ولكننا لم نفقد الصبر وامتلكنا المباراة منذ الدقيقة الأولى واستطعنا استغلال الفرص بعد ذلك بشكل جيد وسجلنا الأهداف".

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وواصل "كهربا سجل هاتريك وهذا أداء عظيم جدا منه".

وبسؤاله عما حدث بعد الهزيمة من صنداونز أجاب المدرب السويسري "فاجأت اللاعبون بإعطائهم راحة وعدم تدربهم ليوم، وهم تفاجئوا بما حدث، وكان ذلك لإعدادهم نفسيا خلال ذلك اليوم الراحة لمباراة القطن وأن يخرجوا سريعا من الكبوة النفسية التي ألمت بهم بعد لقاء صنداونز".

وأكمل "تدربنا جيدا وتحدثنا معهم عن ضرورة الفوز والكل كان في أفضل حال وفي قمة تركيزه".

وعن المداورة في التشكيل أوضح "ما لا يعرفه البعض هو حالة اللاعبين البدنية فأحيانا أحتاج لإجراء تبديلات وأشعر بإمكانياتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية وضغط المباريات لن يقل بس سوف يرتفع لذلك التدوير سيكون مهما لمواصلة الموسم بشكل جيد".

أما عن برنامج الأهلي خلال التوقف الدولي أوضح "سنحصل على يومين او ثلاثة راحة سلبية للاعبين غير الدوليين وبعدها نبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة بتدريبات مكثفة لنستعيد إيقاعنا سريعا ونبدأ فترة إعداد جديدة".

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