تشكيل بلوزداد - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وميرازيق أساسي
الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد تشكيل الفريق الذي يواجه الزمالك في الجولة الخامس من دوري أبطال إفريقي
ويقود الثلاثي ليونيل وامبا وأنايو إيوالا ومحمد إسلام بلخير هجوم شباب بلوزداد أمام الزمالك.
وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: أليكسيس قندوز
الدفاع: مختار بلخيثر - معاد حداد – سفيان بوشار - يوسف أمين اللوافي
الوسط: حسام الدين ميرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس
الهجوم: محمد إسلام بلخير - ليونيل وامبا - أنايو إيوالا.
وجاء الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:
الترجي 10 نقاط
شباب بلوزداد 6 نقاط
المريخ 5 نقاط
الزمالك 4 نقاط
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