سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال

الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

الأهلي ضد القطن

نالت حظوظ الأهلي في المنافسة على التأهل من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا أكثر قوة، بالفوز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد.

وسحق الأحمر مضيفه الكاميروني برباعية سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقائق 23 و29 و51 (هاتريك) وبيرسي تاو في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط من 5 مباريات، فيما تجمد رصيد القطن بلا نقاط في المركز الأخير.

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و تضم المجموعة الثانية 4 فرق هم الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ترتيب المجموعة:

صنداونز الجنوب إفريقي 10 نقاط (4 مباريات)

الهلال السوداني 9 نقاط (4 مباريات)

الأهلي 7 نقاط (5 مباريات)

القطن الكاميروني دون نقاط (5 مباريات)

الأمر يعتمد بشكل كلي على شرطين رئيسيين:

1- عدم فوز الهلال على صنداونز في السودان.

2- فوز الأهلي على الهلال في الجولة السادسة بالقاهرة.

وتقام مباراة الهلال وصنداونز غدا السبت 18 مارس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

إذا فاز الهلال على صنداونز:

يخرج الأهلي مباشرة، إذ يرفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ويصبح صنداونز الثاني برصيد 10 نقاط.

أقصى عدد متاح من النقاط للأهلي الآن هو 10 إن فاز على الهلال في الجولة السادسة، وفي تلك الحالة حتى إن خسر صنداونز في الجولة الأخيرة أمام القطن، سيتساوى الأهلي مع صنداونز، ويتأهل الفريق الجنوب إفريقي بأفضلية المواجهات المباشرة.

إذا تعادل الهلال وصنداونز:

يصبح رصيد الهلال 10 نقاط، وبالتالي يحتاج الأهلي للفوز عليه في الجولة السادسة بما يمنحه أفضلية المواجهات المباشرة.

الأهلي خسر أمام الهلال 1-0 في السودان، وبالتالي هو بحاجة للفوز عليه إما بفارق هدفين أو بنتيجة 1-0.

إذا فاز الأهلي بفارق هدف وحيد مع تسجيل الهلال لهدف أكثر (مثل 2-1 أو 3-2)، يتأهل الهلال بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

أما إذا فاز الأهلي بفارق هدفين، يتأهل هو بأفضلية المواجهات المباشرة.

وأخيرا إذا فاز الأهلي بنفس نتيجة خسارة الذهاب (1-0)، يحتكم الفريقان لفارق الأهداف، وحاليا سجل الأهلي 11 هدفا وتلقى 8 (+3)، أما الهلال فقد سجل 5 وتلقى 2 (+3 أيضا).

تعادل الهلال مع صنداونز يبقي على فارق الأهداف كما هو عليه، ثم يعني فوز الأهلي عليه بنتيجة 1-0 تأهله بفارق الأهداف (+4 مقابل +2).

إذا خسر الهلال أمام صنداونز:

يتأهل الأهلي بأي فوز وأي نتيجة على الهلال، حيث سيتجمد رصيد الهلال عند 9 نقاط، ويعني فوز الأهلي وصوله للنقطة رقم 10.

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