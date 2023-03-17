كهربا: توقعت تسجيل الهاتريك.. وأقول لجمهور الأهلي حقك علينا

الجمعة، 17 مارس 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

الأهلي ضد القطن

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن توقعه تسجيل هاتريك في شباك القطن الكاميروني قبل مواجهته.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية دون رد اليوم الجمعة في ملعب رومدي أدجيا برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث كهربا عبر صفحة الأهلي الرسمية عبر "فيسبوك" عقب المباراة قائلا: "أشكر زملائي على مساعدتي والجهاز الفني والجمهور الذي يدعمنا دائما واستطعنا إسعادهم وأعرف أنهم يشعرون بالحزن وحقكم علينا ونتمنى مصالحتكم".

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وعن هل توقع تسجيل الهاتريك قال: "أبلغت مصطفى شوبير أنني سأسجل هاتريك اليوم قبل المباراة".

وأتم كهربا "كلنا نحب بعضنا البعض والفترة المقبلة سترون فريقا مختلفا ونتمنى مصالحة الجمهور فليس لنا سواه وهم دائما معنا وكونوا معنا لآخر لحظة وأشكركم على الدعم الشخصي لي".

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

ويلتقي الهلال بمنافسه صندوانز غدا السبت في الجولة الخامسة.

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