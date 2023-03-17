أكبر فوز خارج الديار.. الأهلي يضرب القطن برباعية وهاتريك كهربا وينتظر الهدية

سحق الأهلي مضيفه القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا "هاتريك" في الدقائق 23 و29 و51، وسجل بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وهذا أكبر فوز للنادي الأحمر خارج أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، فيما يظل القطن بلا نقاط في المركز الأخير.

المجموعة يتصدرها صنداونز برصيد 10 نقاط، ويليه الهلال السوداني بـ 9 نقاط، ويلتقي الفريقان غدا السبت في مباراة ستحدد مصير الأهلي في المجموعة.

كهربا

هذه أول مرة يسجل خلالها كهربا هاتريك في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

الثلاثية رفعت رصيد كهربا إلى 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وبذلك يتجاوز كهربا الثلاثي أحمد فتحي (ظهير بيراميدز حاليا) وثنائي الوسط الحالي حمدي فتحي وعمرو السولية، حيث سجل كل منهما 5 أهداف مع الأهلي.

كما عادل كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي.

الهدف هو الثامن لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وبات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة.

وهذا أول هاتريك لـ كهربا منذ "سوبر هاتريك" مع اتحاد جدة السعودي في الفوز على الوحدة 5-3 في 16 سبتمبر 2018.

هاتريك الأهلي الأول

وهو أول هاتريك للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما على مستوى جميع الأدوار بما فيها التمهيدية، فهذا أول هاتريك منذ ثلاثية حسين الشحات في شباك اطلع برة الجنوب سوداني، والذي أتى في فوز الأحمر 9-0 في 23 أغسطس 2019.

وهو أول هاتريك في الأدوار الرئيسية للنسخة الحالية، والثالث في بطولات إفريقيا بصورة عامة للموسم الحالي، بعد هاتريك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في شباك فلامبو البوروندي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني.

بيرسي تاو

هذا كان خامس أهداف تاو مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والثاني في النسخة الحالية.

إجمالا وصل تاو إلى 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، حيث كان قد سجل 3 أهداف مع ماميلودي صنداونز.

وصنع تاو أول هدفين له في النسخة الحالية، ليرفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة مع الأهلي، و11 إجمالا في دوري أبطال إفريقيا (4 مع صنداونز).

وجمع تاو بين التسجيل والصناعة للمرة الأولى منذ 7 مايو 2022، حين سجل هدفين وصنع هدفا في فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في نصف نهائي دوري الأبطال.

الشوط الأول

سدد محمد مجدي أفشة في الدقيقة السابعة كرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 13 سدد أحمد عبد القادر كرة تصدى لها الحارس ولكنها أكملت طريقها نحو المرمى ليبعدها الدفاع على الخط.

وسدد كهربا في الدقيقة 21 كرة مرت فوق العارضة، قبل أن يبدأ التسجيل في الدقيقة 23، حيث مرر مروان عطية إلى أفشة ليحولها الأخير إلى عرضية أرضية صوب كهربا فيسجل.

وفي الدقيقة 29 أضاف كهربا الهدف الثاني، الذي بدأ بتمريرة من عبد القادر إلى تاو، ليحولها الأخير بنفس الطريقة إلى كهربا.

وسدد تاو من ركنية في الدقيقة 33 لتمر الكرة بعيدا عن المرمى، وقبل نهاية الشوط سقط محمد الشناوي حارس الأهلي ليتلقى العلاج.

وأخيرا أمسك الشناوي بكرة سددها عبد الرحمن دامان في الدقيقة 45+1.

خروج اضطراري

مع بداية الشوط الثاني ترك محمد الشناوي موقعه ليأتي علي لطفي بدلا منه في تبديل أول اضطراري.

وفي الدقيقة 51 أكمل كهربا الهاتريك بتسديدة أرضية بعد تمريرة من بيرسي تاو الذي صنع للمرة الثانية.

والرابع لم يتأخر بتوقيع تاو بتسديدة قوية بعد تمريرة من عمرو السولية وانطلاقة رائعة من الجنوب إفريقي في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67 أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي 3 تبديلات بخروج كهربا وعمرو السولية وعلي معلول ونزول محمد شريف وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا

فيما سدد باشينت واسو لاعب القطن في الدقيقة 68 من خارج المنطقة ليمسك علي لطفي بالكرة.

وفي الدقيقة 77 حل حسين الشحات بدلا من بيرسي تاو، ليضيع عليه هدفا محققا في الدقيقة 88 بكرة سددها وتم إبعادها على خط المرمى أيضا.

بذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، فيما يظل القطن بلا نقاط في المركز الأخير.

المجموعة يتصدرها صنداونز برصيد 10 نقاط، ويليه الهلال السوداني بـ 9 نقاط، ويلتقي الفريقان غدا السبت في مباراة ستحدد مصير الأهلي في المجموعة.