تشكيل الزمالك – الونش أساسي.. وزيزو والجزيري وشلبي يقودون الهجوم ضد بلوزداد

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في ملعب 5 يوليو.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط وضمن تأهله لربع النهائي ويليه بلوزداد بست نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخير الزمالك بأربع نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: حسام عبد المجيد- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني

في الوسط: أحمد فتوح- نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وأحمد بلحاج ويوسف أسامة وسيف جعفر وسامسيون أكينيولا وناصر منسي.