الأول منذ الشحات وأزارو واتحاد جدة.. أرقام من هاتريك كهربا مع الأهلي أمام القطن

الجمعة، 17 مارس 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

الأهلي ضد القطن

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى القطن الكاميروني، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة، ثم في الدقيقة 29 بعد تمريرة من بيرسي تاو، وأتبعها بالثالث في الدقيقة 51 بعد تمريرة أخرى من تاو.

وهذه أول مرة يسجل خلالها كهربا هاتريك في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم مجموعة الأهلي - قائد الهلال: لا نفكر سوى في الانتصار أمام صنداونز مجموعة الأهلي.. مدرب الهلال: مواجهة صنداونز ليست حصاد الموسم ولكن الخامس.. ثنائية كهربا الأولى تقوده لمعادلة ثلاثي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وهو أيضا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

الثلاثية رفعت رصيد كهربا إلى 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وبذلك يتجاوز كهربا الثلاثي أحمد فتحي (ظهير بيراميدز حاليا) وثنائي الوسط الحالي حمدي فتحي وعمرو السولية، حيث سجل كل منهما 5 أهداف مع الأهلي.

كما عادل كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي.

الهدف هو الثامن لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وبات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة.

أول هاتريك منذ..

هذا أول هاتريك لـ كهربا منذ "سوبر هاتريك" مع اتحاد جدة السعودي في الفوز على الوحدة 5-3 في 16 سبتمبر 2018.

وهو أول هاتريك للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما على مستوى جميع الأدوار بما فيها التمهيدية، فهذا أول هاتريك منذ ثلاثية حسين الشحات في شباك اطلع برة الجنوب سوداني، والذي أتى في فوز الأحمر 9-0 في 23 أغسطس 2019.

وهو أول هاتريك في الأدوار الرئيسية للنسخة الحالية، والثالث في بطولات إفريقيا بصورة عامة للموسم الحالي، بعد هاتريك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في شباك فلامبو البوروندي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني.

ولا يزال محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 31 هدفا.

ويحتاج الأهلي للفوز لرفع رصيده إلى 7 نقاط، والإبقاء على حظوظه في التأهل من دور المجموعات.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمود عبد المنعم كهربا القطن القطن الكاميروني
نرشح لكم
الشناوي وكهربا ومعلول.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق مباشر أبطال إفريقيا – بلوزداد (0) - (0) الزمالك.. انطلاق المباراة كولر: فاجأت اللاعبين بقرار بعد الهزيمة من صنداونز.. وتحلينا بالصبر ضد القطن تشكيل بلوزداد - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وميرازيق أساسي سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال كهربا: توقعت تسجيل الهاتريك.. وأقول لجمهور الأهلي حقك علينا أكبر فوز خارج الديار.. الأهلي يضرب القطن برباعية وهاتريك كهربا وينتظر الهدية للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. بيرسي تاو يسجل ويصنع مع الأهلي
أخر الأخبار
الشناوي وكهربا ومعلول.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا – بلوزداد (0) - (0) الزمالك.. انطلاق المباراة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
كولر: فاجأت اللاعبين بقرار بعد الهزيمة من صنداونز.. وتحلينا بالصبر ضد القطن 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بلوزداد - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وميرازيق أساسي 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
كهربا: توقعت تسجيل الهاتريك.. وأقول لجمهور الأهلي حقك علينا ساعة | الكرة الإفريقية
أكبر فوز خارج الديار.. الأهلي يضرب القطن برباعية وهاتريك كهربا وينتظر الهدية ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. بيرسي تاو يسجل ويصنع مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025