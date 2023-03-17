الأول منذ الشحات وأزارو واتحاد جدة.. أرقام من هاتريك كهربا مع الأهلي أمام القطن

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى القطن الكاميروني، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة، ثم في الدقيقة 29 بعد تمريرة من بيرسي تاو، وأتبعها بالثالث في الدقيقة 51 بعد تمريرة أخرى من تاو.

وهذه أول مرة يسجل خلالها كهربا هاتريك في دوري أبطال إفريقيا.

وهو أيضا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

الثلاثية رفعت رصيد كهربا إلى 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وبذلك يتجاوز كهربا الثلاثي أحمد فتحي (ظهير بيراميدز حاليا) وثنائي الوسط الحالي حمدي فتحي وعمرو السولية، حيث سجل كل منهما 5 أهداف مع الأهلي.

كما عادل كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي.

الهدف هو الثامن لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

وبات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة.

أول هاتريك منذ..

هذا أول هاتريك لـ كهربا منذ "سوبر هاتريك" مع اتحاد جدة السعودي في الفوز على الوحدة 5-3 في 16 سبتمبر 2018.

وهو أول هاتريك للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما على مستوى جميع الأدوار بما فيها التمهيدية، فهذا أول هاتريك منذ ثلاثية حسين الشحات في شباك اطلع برة الجنوب سوداني، والذي أتى في فوز الأحمر 9-0 في 23 أغسطس 2019.

وهو أول هاتريك في الأدوار الرئيسية للنسخة الحالية، والثالث في بطولات إفريقيا بصورة عامة للموسم الحالي، بعد هاتريك أحمد سيد زيزو مع الزمالك في شباك فلامبو البوروندي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني.

ولا يزال محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 31 هدفا.

ويحتاج الأهلي للفوز لرفع رصيده إلى 7 نقاط، والإبقاء على حظوظه في التأهل من دور المجموعات.