مجموعة الأهلي - قائد الهلال: لا نفكر سوى في الانتصار أمام صنداونز

الجمعة، 17 مارس 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

وصف قائد الهلال السوداني محمد عبد الرحمن مباراة فريقه أمام صنداونز الجنوب إفريقي بالمصيرية.

ويستضيف الهلال نظيره صنداونز غدا السبت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي: "نعلم جيدا أهمية مواجهة صنداونز، سنلعب من أجل الانتصار فقط، والحصول على بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة دون الدخول في حسابات".

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وأضاف "جميع اللاعبون جاهزون لخوض المباراة. لا نفكر سوى في تحقيق الانتصار رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي ومتمرس في مثل هذه المباريات".

ويحتاج الهلال إلى الفوز على صنداونز لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال خسارة الهلال أو تعادله أمام صنداونز سينتظر حتى مباراة الجولة الأخيرة ضد الأهلي بالقاهرة لتحديد المتأهل الثاني رفقة صنداونز.

ويتقدم الأهلي على القطن الكاميروني بنتيجة 4-0 حتى الدقيقة 55.

ترتيب المجموعة الحالي

صنداونز 10 نقاط (4 مباريات)

الهلال 9 نقاط (4 مباريات)

الأهلي 7 نقاط (5 مباريات)

القطن 0 نقاط (5 مباريات)

الهلال صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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