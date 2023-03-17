مجموعة الأهلي.. مدرب الهلال: مواجهة صنداونز ليست حصاد الموسم ولكن

الجمعة، 17 مارس 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

فلوران إيبينجي مدرب الكونجو الديمقراطية

شدد فلوران إيبينجي المدير الفني لنادي الهلال السوداني على صعوبة مهمة فريقه خلل مواجهة صنداونز.

ويستضيف الهلال نظيره صنداونز غدا السبت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إيبينجي في المؤتمر الصحفي: "سنوظف كافة إمكانياتنا من أجل الانتصار على صنداونز وحصد نقاط المباراة كاملة. حاولنا تصحيح الأخطاء خلال التدريبات الأخيرة"

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وأضاف "هذه المواجهة ليست حصاد الموسم، لكن لها خصوصية مختلفة عن باقي المباريات التي خضناها مؤخرا".

ويحتاج الهلال إلى الفوز على صنداونز لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال خسارة الهلال أو تعادله أمام صنداونز سينتظر حتى مباراة الجولة الأخيرة ضد الأهلي بالقاهرة لتحديد المتأهل الثاني رفقة صنداونز.

ويتقدم الأهلي على القطن الكاميروني بعد نهاية الشوط الأول بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة الحالي

صنداونز 10 نقاط (4 مباريات)

الهلال 9 نقاط (4 مباريات)

الأهلي 7 نقاط (5 مباريات)

القطن 0 نقاط (5 مباريات)

الهلال صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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