الخامس.. ثنائية كهربا الأولى تقوده لمعادلة ثلاثي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي هدفين في مرمى القطن الكاميروني، في مباراة الفريقين الجارية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة، ثم في الدقيقة 29 بعد تمريرة من بيرسي تاو.

وهذه أول مرة يسجل خلالها كهربا ثنائية في دوري أبطال إفريقيا.

الهدفان رفعا رصيد كهربا إلى 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وبذلك يعادل كهربا الثلاثي أحمد فتحي (ظهير بيراميدز حاليا) وثنائي الوسط الحالي حمدي فتحي وعمرو السولية، برصيد 5 أهداف لكل منهم.

الهدف هو السابع لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

ولا يزال محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 31 هدفا.

ويحتاج الأهلي للفوز لرفع رصيده إلى 7 نقاط، والإبقاء على حظوظه في التأهل من دور المجموعات.