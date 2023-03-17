مباشر أبطال إفريقيا - القطن (0) - (4) الأهلي.. خروج تاو
الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
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ق 77 حسين الشحات بدلا من بيرسي تاو
ق 68 تسديدة من باشينت واسو لاعب فريق القطن من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس علي لطفي من أسفل يمين مرماه.
ق 67 خروج كهربا وعمرو السولية وعلي معلول ونزول محمد شريف وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا
ق 54 جووووول الرابع من بيرسي تاو بتسديدة قوية بعد تمريرة من عمرو السولية وانطلاقة رائعة
ق 51 جوووووول كهربا يكمل الهاتريك بتسديدة أرضية بعد تمريرة من بيرسي تاو
ق 46 خروج محمد الشناوي مصابا ونزول علي لطفي
استراحة
ق 45+1 تسديدة من عبد الرحمن دامان يمسك بها الشناوي
ق 38 عرضية خطيرة من معلول كاد الدفاع يسكنها الشباك ولكن تخرج إلى ركنية
ق 33 تاو يسدد من ركنية ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى
ق 29 جوووووول الثاني من كهربا.. بينية من عبد القادر تصل إلى بيرسي تاو ليرسل تمريرة أرضية تصل إلى كهربا داخل المنطقة ليسكنها الشباك
ق 23 جووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق كهربا.. مروان عطية يمرر إلى أفشة للأمام فيحولها الأخير إلى عرضية أرضية صوب كهربا ليسجل
ق 21 تسديدة من كهربا ولكن تمر فوق العارضة
ق 13 تسديدة من عبد القادر والدفاع يبعد الكرة على الخط.. الأول يضيع
ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة
بداية المباراة