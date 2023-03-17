مباشر أبطال إفريقيا - القطن (0) - (0) الأهلي.. محاولات أولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------

ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

بداية المباراة