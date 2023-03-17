مباشر أبطال إفريقيا - القطن (0) - (0) الأهلي.. محاولات أولى

الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني
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