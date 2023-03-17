مباشر أبطال إفريقيا - القطن (0) - (0) الأهلي.. محاولات أولى
الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------
ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة
بداية المباراة
نرشح لكم
مؤتمر نبيل معلول: سيطرنا على مواجهة المريخ.. وهدفنا صدارة المجموعة مجموعة الزمالك – لاعب الترجي: حققنا المهم ومازال الأهم مجموعة الزمالك - مدرب المريخ: منحنا الترجي هدفا.. وفخور باللاعبين مجموعة الزمالك - خطأ ساذج وتعادل قاتل يمنح الترجي بطاقة العبور لربع النهائي قائمة السنغال – عودة ساديو ماني بعد 171 يوما.. واستمرار غياب حارس تشيلسي تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم.. والسولية ومروان عطية في الوسط ضد القطن انتهت مجموعة الزمالك - الترجي (1) - (1) المريخ.. تعادل قاتل مجموعة الزمالك - الهوني يقود هجوم الترجي.. وباولو أساسي لـ المريخ