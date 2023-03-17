انتهت في دوري أبطال إفريقيا - القطن (0) - (4) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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ق 88 هدف محقق من الشحات يتم إبعاده على خط المرمى

ق 77 حسين الشحات بدلا من بيرسي تاو

ق 68 تسديدة من باشينت واسو لاعب فريق القطن من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس علي لطفي من أسفل يمين مرماه.

ق 67 خروج كهربا وعمرو السولية وعلي معلول ونزول محمد شريف وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا

ق 54 جووووول الرابع من بيرسي تاو بتسديدة قوية بعد تمريرة من عمرو السولية وانطلاقة رائعة

ق 51 جوووووول كهربا يكمل الهاتريك بتسديدة أرضية بعد تمريرة من بيرسي تاو

ق 46 خروج محمد الشناوي مصابا ونزول علي لطفي

استراحة

ق 45+1 تسديدة من عبد الرحمن دامان يمسك بها الشناوي

ق 38 عرضية خطيرة من معلول كاد الدفاع يسكنها الشباك ولكن تخرج إلى ركنية

ق 33 تاو يسدد من ركنية ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 29 جوووووول الثاني من كهربا.. بينية من عبد القادر تصل إلى بيرسي تاو ليرسل تمريرة أرضية تصل إلى كهربا داخل المنطقة ليسكنها الشباك

ق 23 جووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق كهربا.. مروان عطية يمرر إلى أفشة للأمام فيحولها الأخير إلى عرضية أرضية صوب كهربا ليسجل

ق 21 تسديدة من كهربا ولكن تمر فوق العارضة

ق 13 تسديدة من عبد القادر والدفاع يبعد الكرة على الخط.. الأول يضيع

ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

بداية المباراة