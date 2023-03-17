انتهت في دوري أبطال إفريقيا - القطن (0) - (4) الأهلي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

الأهلي ضد القطن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 88 هدف محقق من الشحات يتم إبعاده على خط المرمى

ق 77 حسين الشحات بدلا من بيرسي تاو

ق 68 تسديدة من باشينت واسو لاعب فريق القطن من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس علي لطفي من أسفل يمين مرماه.

ق 67 خروج كهربا وعمرو السولية وعلي معلول ونزول محمد شريف وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا

ق 54 جووووول الرابع من بيرسي تاو بتسديدة قوية بعد تمريرة من عمرو السولية وانطلاقة رائعة

ق 51 جوووووول كهربا يكمل الهاتريك بتسديدة أرضية بعد تمريرة من بيرسي تاو

ق 46 خروج محمد الشناوي مصابا ونزول علي لطفي

استراحة

ق 45+1 تسديدة من عبد الرحمن دامان يمسك بها الشناوي

ق 38 عرضية خطيرة من معلول كاد الدفاع يسكنها الشباك ولكن تخرج إلى ركنية

ق 33 تاو يسدد من ركنية ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 29 جوووووول الثاني من كهربا.. بينية من عبد القادر تصل إلى بيرسي تاو ليرسل تمريرة أرضية تصل إلى كهربا داخل المنطقة ليسكنها الشباك

ق 23 جووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق كهربا.. مروان عطية يمرر إلى أفشة للأمام فيحولها الأخير إلى عرضية أرضية صوب كهربا ليسجل

ق 21 تسديدة من كهربا ولكن تمر فوق العارضة

ق 13 تسديدة من عبد القادر والدفاع يبعد الكرة على الخط.. الأول يضيع

ق 7 تسديدة من أفشة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني
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