مؤتمر جوارديولا: لست متفاجئا من عمل كومباني وبيرنلي.. ويوما ما سيدرب مانشستر سيتي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فينسنت كومباني المدير الفني الحالي لـ بيرنلي والقائد التاريخي لـ سيتي سيتولى تدريب الفريق مستقبلا.

ويلتقي سيتي وبيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "من الرائع عودة فينسنت كومباني لملعب الاتحاد، نرى ما قدمه هذا الموسم فلست متفاجئا من ترتيب الفريق في الدرجة الأولى".

وأضاف "بيرنلي يقترب من أن التأهل للدوري الإنجليزي، سيكونون فريقا صعبا يقدم الكثير من الأشياء غير الاعتيادية في الملعب".

وأردف "المدرب يحتاج للوقت للنجاح مع الفريق، هم فريق رائع ويلعبوا بطريقة استثنائية".

ويتصدر بيرنلي ترتيب الشامبيونشيب الإنجليزية برصيد 83 نقطة بفارق 13 نقطة عن شيلفيد يونايتد أقرب منافسيه وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل.

وعن علاقته بـ كومباني أجاب قائلا: "الكل يعرف أنه كان مهما. هو من أساطير النادي الكبار ولم يلعب تحت قيادتي كثيرا بسبب الإصابة".

وواصل "الأهم هو كيف ساعدني كمدرب والفريق أيضا وقدم أفضل ما لديه للنادي، كان قائدا استثنائيا وشخص رائع وسعيد له".

وتابع "عندما تتشارك الخطوط الخارجية مع لاعبين دربتهم، يجعلك الأمر تشعر كيف أصبحت كبيرا، لكن بالطبع أريد الفوز وسنأخذ المباراة بجدية".

وأتم "هل من الممكن أن يتولى كومباني تدريب سيتي؟ بعد رؤية فريقه أنا مقتنع أنه سيدرب الفريق، متى؟ لا أعلن لكن هذا سيحدث".