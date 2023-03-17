مجموعة الزمالك – لاعب الترجي: حققنا المهم ومازال الأهم

الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

شدد محمد علي اليعقوبي لاعب الترجي على أن فريقه حقق المهم بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكنه مازال أمامه مهمة أهم.

وتعادل الترجي مع المريخ بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط ليضمن رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال اليعقوبي عبر "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "مهمتنا لم تكن سهلة أمام المريخ. سيطرنا على المباراة وكان علينا تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف لاعب الترجي "كنا نستحق الفوز ولكن التعادل منحنا التأهل وهو المهم وما زال الأهم بضمان صدارة ترتيب المجموعة".

وسجل الترجي هدف من خطأ فادح عن طريق محمد علي بن حمودة الذي استغل رمية جانبية نفذت من المريخ دون تركيز من الدفاع وسدد كرة قوية في الشباك عند الدقيقة 23.

فيما نجح باولو سيرجيو لاعب المريخ في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط ليحتفظ بحظوظه حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مساء اليوم الجمعة مباراة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط امام الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتتنافس أندية الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ على بطاقة التأهل الثانية رفقة الترجي.

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