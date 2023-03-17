مجموعة الزمالك - مدرب المريخ: منحنا الترجي هدفا.. وفخور باللاعبين

شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لـ المريخ أن فريقه منح الترجي التونسي تعادلا في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل المريخ في الدقائق الأخيرة بهدف لكل فريق وتقلصت حظوظه في التأهل للدور المقبل.

وقال المدير الفني للمريخ عبر بي إن سبورتس: "أول 15 دقيقة ربما حاولنا أن نضغط على الترجي، ومنحنا الهدف للمنافس وآثر ذلك علينا وشعرنا بقلق كبير في المباراة لأن الهدف ما كان يجب أن يُسجل".

وأضاف "راضٍ عن الفريق لأنهم قاتلوا ولدينا فريق جديد وأنا معهم منذ شهر ونصف فقط. واعتقد أننا أدينا بشكل جيد في الشوطين".

وأتم "نجحنا أن نسجل هدفا وحققنا التعادل. وفخور باللاعبين".

وسجل محمد علي بن حمودة هدف الترجي فيما عدل باولو سيرجيو النتيجة في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط ليضمن رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما رفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط ليحتفظ بحظوظه حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مساء اليوم الجمعة مباراة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط امام الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتتنافس أندية الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ على بطاقة التأهل الثانية رفقة الترجي.