مؤتمر تين هاج عن تطور راشفورد ومواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي

أشاد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بأداء ماركوس راشفورد وشدد أن غياب كاسيميرو ضد فولام لن يؤثر على الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد للقاء فولام يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشاد تين هاج بـ ماركوس راشفورد قائلا: "يتطور طيلة الموسم، لم يكن في أفضل شكل في بداية الموسم لكن الطريقة التي نلعب بها تعطيه الأفضلية ومهارته تساعده".

وأضاف "أسلوبه وعقليته هي ما جلبت له الكثير من التقدم، وتشعر الفريق بالسعادة وتعطيه المزيد من الأهداف وتعطينا مزيدا من الانتصارات".

وواصل "أعرف قدراته، لدينا طاقم حوله جعله أفضل ويتطور، ولا يجب أن ننسى أن الأمر يتعلق بالعمل الجماعي".

ويقضى راشفورد أفضل مواسمه إذ وصل لهدفه الـ 27 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وعن غياب كاسيميرو أجاب: "خضنا كثيرا من المباريات بدونه".

وتابع "لعبنا ضد أرسنال بشكل جيد بدونه وكذلك ضد ليدز وفي بداية الموسم، أريد أن يتواجد لأن له تأثير كبير على لعبنا".

ويغيب متوسط الميدان البرازيلي بعدما تلقي بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة ساوثامبتون يغيب على إثرها 4 مباريات.

وتطرق للحديث عن مواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي قائلا: "لديهم سجل جيد للغاية وعلينا الحذر منه، ستكون مباراة صعبة أمام فريق متمرس في الدوري الأوروبي وفاز باللقب أكثر من مرة".

وأكمل "لا أعرف تفاصيل الفريق لكن الأهم هو كرة القدم ولا أنظر الآن لإشبيلية، لدينا توقف دولي ثم 3 مباريات في الدوري الإنجليزي أركز عليها".

وأتم "جميع الخصوم في الدوري الأوروبي أقوياء وعلينا أن نلعب أفضل كرة قدم للتأهل للدور المقبل".

وسيلتقي يونايتد مع إشبيلية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الأوروبي في ربع النهائي.