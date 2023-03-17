مجموعة الزمالك - خطأ ساذج وتعادل قاتل يمنح الترجي بطاقة العبور لربع النهائي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

الترجي - المريخ

منح خطأ ساذج من دفاع المريخ بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الترجي التونسي.

وتعادل الترجي مع المريخ بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

وسجل محمد علي بن حمودة هدف الترجي فيما عدل باولو سيرجيو النتيجة في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

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ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط ليضمن رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما رفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط ليحتفظ بحظوظه حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مساء اليوم الجمعة مباراة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط امام الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتتنافس أندية الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ على بطاقة التأهل الثانية رفقة الترجي.

وسجل الترجي هدف من خطأ فادح عن طريق محمد علي بن حمودة الذي استغل رمية جانبية نفذت من المريخ دون تركيز من الدفاع وسدد كرة قوية في الشباك عند الدقيقة 23.

وأنقذ معز بن شريفية حارس مرمى الترجي فرصة التعادل بعد تسديدة قوية من رفائيل سيلفا لاعب المريخ.

وأهدر الجذولي مهاجم المريخ فرصة جديدة لتسجيل التعادل بعد تسديدة قوية لكنها هزت الشباك الخارجية.

وفرض الترجي سيطرته على الدقائق الأخيرة من المباراة حتى نجح المريخ في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه رائد بوشنيبه لاعب الترجي.

ونجح باولو سيرجيو لاعب المريخ في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

ويستعد المريخ لمواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فيما يستضيف الترجي منافسه شباب بلوزداد الجزائري في ختام دور المجموعات.

الترجي المريخ الزمالك
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