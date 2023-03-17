مؤتمر بوتر: متحمس للقاء ريال مدريد.. لكن أود الحديث عن لقاء إيفرتون

أبدى جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي تحمسه لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البلوز للقاء إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "قلت إننا سنحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومتأكد من أن الفرق الأخرى ترغب في ذلك".

وأضاف "كل الأندية الأخرى ستقول إنه ممكن أن تخسر في ربع النهائي لأن هذه طبيعة البطولة".

وشدد "سنركز على لقاء ريال مدريد لكن الآن لدينا إيفرتون. أنا متحمس لكنني أود الحديث عن لقاء إيفرتون لأن الطريق لا زال طويلا عن لقاء ريال مدريد".

وسيلتقي تشيلسي مع ريال مدريد في منتصف أبريل المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن الإصابات "رحيم سترلينج يعاني من إصابة في الفخذ وليست خطيرة لكنه سيغيب لأسبوع وكذلك لن يشارك في التوقف الدولي".

وأردف "الأمر ذاته لماسون ماونت الذي يعاني من إصابة في عظمة العانة، لم يكن جاهزا بنسبة 100% في المباراة الأخيرة، وسيغيب عن معسكر إنجلترا أيضا".

وأتم "تياجو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا لا زالا بعيدين عن المشاركة، كانتي لديه فرصة للتواجد مع الفريق، إنها المرة الأولى لذا فهو أمر رائع".

واكتفى نجولو كانتي بالمشاركة في مباراتين فقط الموسم الحالي في أغسطس الماضي وغاب منذ ذلك الحين بسبب الإصابة والتي تجددت قبل كأس العالم 2022.

ويحتل البلوز المركز العاشر برصيد 37 نقطة وحقق الفريق الفوز في آخر مباراتين.

بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.