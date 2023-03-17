قائمة السنغال – عودة ساديو ماني بعد 171 يوما.. واستمرار غياب حارس تشيلسي

عاد ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ لقائمة منتخب السنغال بعد غياب دام 171 يوما بسبب الإصابة.

وغاب ماني عن صفوف السنغال في كأس العالم 2022 بعدما تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة موزمبيق يومي 23 و28 مارس الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

فيما تواجد كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي على رأس قائمة منتخب بلاده لمواجهة موزمبيق، بينما استمر غياب زميله إدواردو ميندي حارس البلوز بسبب الإصابة.

وأعلن المدرب أليو سيسه قائمة منتخب السنغال لمواجهتي موزمبيق على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألفريد جوميس "رين الفرنسي"- سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"- موري دياو "كليرمونت الفرنسي"

في الدفاع: كاليدو كوليبالي "تشيلسي الإنجليزي"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني"- إسماعيل جاكوبس "موناكو الفرنسي"- فورموز ميندي "مورويرك النمساوي" - نواه فاديجا "بريست الفرنسي" - عبد الله ندور "سوشو الفرنسي" - عبد الله سك "مكابي حيفا".

في الوسط: إدريسا جانا جاي "إيفرتون الإنجليزي"- شيخو كوياتي "نوتنجام فورست الإنجليزي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- كريبين دياتا "موناكو الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- بابي ماتار سار "توتنام الإنجليزي"- باثي سيس "رايو فاليكانو الإسباني"- ديون لوبي "ستاد ريمس الفرنسي".

في الهجوم: ساديو ماني "بايرن ميونيخ الألماني"- بابا عثمان ساخو "سيمبا التنزاني" - بولاي ديا "ساليرنتينا الإيطالي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- حبيب ديالو "ستراسبورج" - إليمان نداي "شيفيليد يونايتد الإنجليزي".