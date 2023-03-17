كالوريانكا البولندي يضم ثنائي غزل المحلة
الجمعة، 17 مارس 2023 - 15:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي كالوريانكا البولندي ضم الثنائي الشاب كريم عاشور ومحمد هلال لصفوف الفريق.
وانضم الثنائي عاشور وهلال لصفوف كالوريانكا بعد نجاحه في فترة المعايشة مع النادي البولندي.
وكشف كالوريانكا عبر حسابه على فيسبوك عن ضم محمد هلال وكريم عاشور بصفة رسمية.
ثنائي كالوريانكا الجديد انضم لصفوف الفريق قادما من فريق الشباب بنادي غزل المحلة.
ويجيد محمد هلال اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح ويبلغ من العمر 21 عاما.
فيما يجيد كريم عاشور صاحب الـ 22 عاما اللعب في مركز قلب الدفاع.
ويحتل نادي كالوريانكا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الرابعة البولندي برصيد 14 نقطة.
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