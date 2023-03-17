انتهت مجموعة الزمالك - الترجي (1) - (1) المريخ.. تعادل قاتل

يحل الترجي ضيفا على المريخ في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد الترجي والمريخ رفقة الزمالك وشباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة المريخ والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

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نهاية المباراة

ق89 باولو سيرجيو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق87 ركلة جزاء للمريخ وبطاقة حمراء للاعب الترجي رائد بوشنيبة بعد الإنذار الثاني

ق78 حارس المريخ ينقذ تسديدة صاروخية من محمد علي بن رمضان

ق58 مرواغة رائعة من مهاجم المريخ وتسديدة قوية لكنها تهز الشباك الخارجية ويضيع فرصة هدف مؤكد

ق55 الجذولي يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل ويسدد أعلى مرمى الترجي

ق48 هجمة خطيرة لنادي المريخ ولكن دفاع الترجي يبعد الكرة قبل أن يسدد رفائيل سيلفا

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 تصدي رائع جديد من معز بن شريفية بعد تنفيذ مميز من براين لاعب المريخ لركلة حرة مباشرة

ق41 معز بن شريفية حارس مرمى الترجي ينقذ فرصة التعادل بعد تسديدة قوية من لاعب المريخ

ق35 مشادة قوية بين لاعبي الفريقين بعد تدخل عنيف من رفائيل سيلفا على محمد بن رمضان لاعب الترجي

ق25 تسديدة خطيرة من محمد علي بن رمضان تمر قريبة بجوار مرمى المريخ

ق23 هدف من خطأ فادح لصالح الترجي.. محمد علي بن حمودة يستغل رمية جانبية نفذت من المريخ دون تركيز من الدفاع ويسدد كرة قوية في الشباك.

ق15 محاولة خطيرة من المريخ السوداني عن طريق الجذولي لكنه تمر بسلام على الترجي

ق13 انطلاقة خطيرة من محمد أمين بن حميدة من الجهة اليسرى يبعدها دفاع المريخ

ق5 ضغط مبكر من فريق الترجي على مرمى المريخ السوداني

انطلاق المباراة