مباشر قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - فيورنتينا يبتعد عن وست هام

الجمعة، 17 مارس 2023 - 14:45

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة دوري المؤتمر الأوروبي من ربع النهائي وحتى النهائي.

وفي تلك المرحلة لا توجد أي قيود أو قواعد، ويمكن لأي فريق أن يواجه أي فريق آخر.

الأندية المتأهلة

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أندرلخت البلجيكي

ألكمار الهولندي

بازل السويسري

فيورنتينا الإيطالي

جينت البلجيكي

ليخ بوزنان البولندي

نيس الفرنسي

وست هام الإنجليزي

موعد المباراة النهائية والملعب

الأربعاء 7 يونيو 2023

على ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج.

ويحصد الفائز باللقب فرصة التأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي.

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الفائز من (جنت البلجيكي × وست هام الإنجليزي) × الفائز من (ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي)

الفائز من (ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي) × الفائز من (بازل السويسري × نيس الفرنسي)

قرعة نصف النهائي

بازل السويسري × نيس الفرنسي

ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي

جنت البلجيكي × وست هام الإنجليزي

ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي

قرعة ربع النهائي

بداية القرعة

دوري المؤتمر الأوروبي قرعة دوري المؤتمر الأوروبي
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