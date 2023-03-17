مجموعة الزمالك - الهوني يقود هجوم الترجي.. وباولو أساسي لـ المريخ

يقود حمدو الهوني هجوم الترجي في مواجهة المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على المريخ في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد الترجي والمريخ رفقة الزمالك وشباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة المريخ كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: ميهري – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: صابر بوغرين – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

في المقابل أعلن ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لملاقاة الترجي مساء اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل المريخ لمواجهة الترجي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد المصطفي

في الدفاع: مازن محمدين- نمر- حمزة داوود- أليكس دا سيلفا

في الوسط: براين إدينسون- رافائيل- بخيت - ماتيوس

في الهجوم: الجزولي نوح- سيرجيو باولو.