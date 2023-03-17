المدير الرياضي لـ ريال مدريد: مواجهة تشيلسي ستكون مغرية لمحبي كرة القدم

الجمعة، 17 مارس 2023 - 14:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد إسبانيول

وصف إيميليو بوتراجينيو المدير الرياضي لـ ريال مدريد الإسباني مواجهة تشيلسي الإنجليزية بـ "المغرية لمحبي كرة القدم".

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ريال مدريد ضد تشيلسي في لقاء أقيم الموسم الماضي أيضا.

وقال إيميليو بوتراجينيو المدير الرياضي لـ ريال مدريد عبر بي إن سبورتس: "التقينا معهم الموسم الماضي في ربع النهائي وكانت مباراة محتدمة وخاضوا مباراة جيدة في سانتياجو برنابيو وحالفنا الحظ في الذهاب وخضنا مباراة من العيار الثقيل".

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وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ستامفورد بريدج، لكنه خسر على ميدانه 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وأضاف "الأمور متشابهة هذا الموسم لأن تشيلسي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وعلينا الفوز في الذهاب قبل خوض الإياب في لندن".

وأكمل "هذه المباراة ستكون مغرية لمحبي كرة القدم".

وعن دوري الأبطال أجاب قائلا: "هذه منافسة محببة لنا ودوري الأبطال البطولة الأقرب لمحبي ريال مدريد وسنبذل قصارى جهدنا في البطولة".

وأتم "ريال مدريد لا يفرط في الفرص عندما تتاح لنا وسنحاول التأهل لنصف النهائي مرة أخرى".

مواعيد ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا إيميليو بوتراجينيو
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