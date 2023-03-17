المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: لقاء سيتي سيكون الأكثر إثارة في دوري الأبطال.. ونهائي آخر

علق حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ الألماني على مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة بطل إنجلترا ضد بطل ألمانيا في ربع النهائي. (طالع نتائج القرعة بالكامل)

وقال حميديتيش عبر موقع النادي: "أحب اللعب ضد الفريق الجيدة، لاعبونا يركزون بشكل كبير، هي مباراة قمة أمام خصم صعب هو الأقوى في رأيي".

وأضاف "هذا نهائي آخر بعد باريس سان جيرمان الذي يمتلك الكثير من الجودة".

وأردف "فازوا بشكل مقنع للغاية على لايبزج، وسنواجه بيب جوارديولا مرة أخرى وأتطلع لهذه المباراة".

وأكمل "إرلينج هالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكننا دافعنا بشكل جيد للغاية ضد سان جيرمان".

وواصل "سيتي يقدم أداءً أفضل في الوقت الحالي. أعتقد أن مواجهة سيتي ضد بايرن هي المواجهة الأكثر إثارة في ربع النهائي".

وأتم "نقدم أفضل أداء لنا ضد أفضل الفرق، ستكون الحدث الأبرز هذا الموسم للجماهير وأتطلع لذلك".

ويحمل بايرن ميونيخ الألماني اللقب 6 مرات في المركز الثالث خلف ريال مدريد (14) وميلان (7).

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.