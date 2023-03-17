قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري

الجمعة، 17 مارس 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 عن مواجهات نارية منتظرة، بدءا من ربع النهائي وحتى النهائي

وأقيمت قرعة المسابقة الأكبر في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في نيون السويسرية.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي.

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وتجدد مواجهة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في ربع النهائي للموسم الثاني علي التوالي.

وسيلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نارية قوية.

وفي لقاء إيطالي خالص سيلتقي ميلان مع نابولي، وأخيرا سيواجه إنتر الإيطالي بنفيكا البرتغالي.

وسحب التركي حميد ألتينتوب لاعب شالكه وبايرن ميونيخ وجالاتا سراي السابق وكذلك الهولندي باتريك كلويفرت نجم ميلان وبرشلونة وأياكس السابق قرعة البطولة من ربع النهائي وحتى النهائي.

وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي:

ميلان × نابولي

مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ

إنتر × بنفيكا

ريال مدريد × تشيلسي

فيما جاءت نتائج قرعة المربع الذهبي:

الفائز من (ريال مدريد × تشيلسي) × الفائز من (مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ)

الفائز من (ميلان × نابولي) × الفائز من (إنتر × بنفيكا)

صاحب الأرض في النهائي

الفائز من (ريال مدريد × تشيلسي) × الفائز من (مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ) سيكون الفريق الأول والمستضيف في النهائي ضد الفائز من (ميلان × نابولي) × الفائز من (إنتر × بنفيكا)

مواعيد ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

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