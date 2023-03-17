المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي: لقاء بايرن ميونيخ؟ مهرجان كروي كبير ومعركة

الجمعة، 17 مارس 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

وصف تكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بـ "المهرجان الكبير والمعركة".

وأوقعت القرعة بطل إنجلترا ضد بطل ألمانيا في ربع النهائي. (طالع نتائج القرعة بالكامل)

وقال تكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي لـ سيتي عبر بي إن سبورتس: "ستكون مباراة قوية وبايرن ميونيخ مرشح للفوز باللقب، بعدما فازوا على أفضل الفرق في أوروبا وأقصوا باريس سان جيرمان من الدور السابق، وبالتالي المباراة ستكون صعبة وعلينا أن نجهز أنفسنا على أفضل ما يرام".

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وأضاف "المباراة ستكون صعبة وسنعمل على تجهيز كل شيء لللاعبين والمدرب بشكل جيد تكون المواجهة بمثابة مهرجان كروي كبير".

وأكمل "الفوز على لايبزج 7-0؟ نحن على أفضل ما يرام ونكافح على الكثير من الألقاب محليا وأوروبيا وعلى الطريق الصحيح ونحترم المنافسين وجاهزون لهذه المعركة".

وأتم "لدينا الثقة في التأهل وعلينا التحلي بالاستمرارية من أجل الوصول للمربع الذهبي".

ولم يحقق مانشستر سيتي اللقب من قبل، إذ خسر نهائي نسخة 2021 أمام تشيلسي الإنجليزي.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

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