مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - البداية في انتظار مواجهات نارية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وبداية من تلك المرحلة لا يوجد أي قواعد بشأن القرعة، بإمكان أي فريق مواجهة الآخر حتى لو كان من البلد ذاتها.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

فمن هم المتأهلين؟

بايرن ميونيخ

ريال مدريد

بنفيكا

مانشستر سيتي

تشيلسي

ميلان

إنتر

نابولي

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يسحب التركي حميد ألتينتوب لاعب شالكه وبايرن ميونيخ وجالاتا سراي السابق وكذلك الهولندي باتريك كلويفرت نجم ميلان وبرشلونة وأياكس السابق قرعة البطولة من ربع النهائي وحتى النهائي.

بداية القرعة