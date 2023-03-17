مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - البداية في انتظار مواجهات نارية

الجمعة، 17 مارس 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

قرعة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

أخبار متعلقة:
قرعة الدوري الأوروبي - المتأهلون والموعد والقناة الناقلة وملعب المباراة النهائية تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – المتأهلون والموعد والقناة الناقلة وملعب المباراة النهائية قرعة كأس الرابطة المصرية - الأهلي يواجه المصري.. والزمالك ضد البنك الأهلي

وبداية من تلك المرحلة لا يوجد أي قواعد بشأن القرعة، بإمكان أي فريق مواجهة الآخر حتى لو كان من البلد ذاتها.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

فمن هم المتأهلين؟

بايرن ميونيخ

ريال مدريد

بنفيكا

مانشستر سيتي

تشيلسي

ميلان

إنتر

نابولي

--

يسحب التركي حميد ألتينتوب لاعب شالكه وبايرن ميونيخ وجالاتا سراي السابق وكذلك الهولندي باتريك كلويفرت نجم ميلان وبرشلونة وأياكس السابق قرعة البطولة من ربع النهائي وحتى النهائي.

بداية القرعة

قرعة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ مانشستر سيتي ريال مدريد ميلان بنفيكا دوري أبطال أوروبا نابولي إنتر
نرشح لكم
غياب لاعب وسط ليفربول حتى نهاية الموسم أنشيلوتي: رقابة صلاح ليست سهلة لكن ناتشو قام بعمل رائع كورتوا: حكم الفيديو في مباراة سيتي رأى ركلة جزاء لم يحتسبها لنا في الدربي منذ عامين سباليتي: جوارديولا لن يخدعني.. أفهم جيدا كيف يحاول وضع الضغط على نابولي كلوب: الفريق الأحق تأهل.. لم نقدم أي شيء أنشيلوتي: أريد مواجهة ميلان في النهائي.. وتشغيل أغنية ليفربول في ملعبنا أقل شيء نقدمه لهم بنزيمة: إصابتي ضد ليفربول؟ أنا متاح للكلاسيكو تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - البداية في انتظار مواجهات نارية 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الكاميرون – غياب أونانا وضم زميلا مصطفى محمد.. وثنائي من الدوري السعودي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك ضد شباب بلوزداد.. 3 أسماء مستمرة منذ تحقيق الفوز الوحيد في الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي ضد القطن.. الأحمر لا يخسر في جاروا ومواجهة تفتح طريقا للنهائي ساعة | الكرة الإفريقية
مغربي: مواجهة السودان الودية دفعة قبل لقاء زامبيا.. ومحمد سمير: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية ساعة | منتخب مصر
عبد الظاهر السقا: إيقاف سعد سمير؟ مصاب وعلي ماهر فضل إراحته 2 ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا بعد الوداع الأوروبي: ضربة قوية ومتبقي لنا 11 نهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السفارة المصرية في الجزائر توفر تذاكر مجانية لحضور جماهير الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 3 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 4 خبر في الجول - رباعي الزمالك خارج الحسابات ضد إنبي