الزمالك ضد شباب بلوزداد.. 3 أسماء مستمرة منذ تحقيق الفوز الوحيد في الجزائر

الجمعة، 17 مارس 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - شباب بلوزداد

لا بديل لـ الزمالك عن الفوز أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للتأهل للدور المقبل.

ويحل الأبيض ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة مساءً على ملعب 5 جويليه 1962.

ويحتاج الزمالك للفوز لإبقاء فرصه في التأهل في الجولة الأخيرة عندما يستضيف المريخ السوداني. (طالع سيناريوهات تأهل الزمالك)

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ويمتلك الزمالك تاريخا طويلا مع الأندية الجزائرية منذ عام 1984، لكنه حقق الفوز في الجزائر مرة واحدة فقط.

خاض الزمالك 6 مباريات في الجزائر ضد 6 أندية مختلفة في دوري الأبطال والكونفدرالية منذ 1984.

تعادل الأبيض في 3 مباريات وخسر مرتين قبل أن يحقق فوزه الأول والذي جاء على حساب مولودية الجزائر في دور المجموعات من نسخة 2020-2021.

ماذا حدث قبل ذلك؟

خسر الزمالك من شبيبة القبائل 3-1 في الجزائر في نصف نهائي نسخة 1984 من دوري الأبطال بالمسمى القديم، سجل هدف الأبيض حينها إبراهيم يوسف.

وفي القاهرة انتصر الزمالك بنتيجة 3-0 سجلها إيمانويل كوارشي وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم.

بطولة انتهت بتتويج الزمالك باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

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في نسخة 1994 انتصر الزمالك على مولودية وهران 4-0 في القاهرة بربع النهائي بفضل رباعية أيمن منصور وعفت نصار وإيمانويل أمونيكي وخالد الغندور.

وفرض التعادل في الجزائر بفضل هدف وليد معاذ.

بطولة انتهت أيضا بتتويج الزمالك بلقبه الثالث قاريا.

الزمالك 0 - 0 الترجي ( تونس ) - نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994 - YouTube

غابت مواجهات الأبيض على أرض الثعالب حتى عادت في 2016.

انتصر الزمالك على مولودية بجاية بثنائية محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي في القاهرة.

وإيابا سجل حمودي هدفا في الدقيقة 88 قاد الأبيض للتعادل والتأهل لدور المجموعات.

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في النسخة التالية خسر الزمالك من اتحاد العاصمة في الجزائر 2-0 وتعادل في القاهرة 1-1 بدور المجموعات.

وفي 2019 التقى الأبيض مع نصر حسين داي في دور المجموعات من الكونفدرالية، وتعادلا في المباراتين ذهابا 1-1 في القاهرة بهدف خالد بو طيب، في الإياب عاد الأبيض بنقطة من تعادل سلبي.

بطولة انتهت بتتويج الزمالك بلقبه الأول والوحيد في الكونفدرالية.

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اللقاء الأخير في الجزائر جاء في دور المجموعات من دوري الأبطال 2020-2021، ويحمل آخر فوز للأبيض خارج قواعده بالبطولة الإفريقية في الأدوار الرئيسية.

حينها فاز الزمالك بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على مولودية الجزائر.

وتضم قائمة الزمالك الموجودة حاليا في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد 3 لاعبين فقط ممن حققوا الفوز الوحيد في الجزائر بقميص الأبيض.

سيناريوهات تأهل الزمالك ومولودية الجزائر لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيتواجد محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" فقط في قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة اليوم.

فيما رحل محمد أبو جبل ومحمود علاء وفرجاني ساسي ومروان حمدي وطارق حامد وإمام عاشور وحميد أحداد وأشرف بنشرقي.

وأعير الثنائي محمود علاء وأوباما واعتزل حازم إمام.

ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب الإصابة عن قائمة الأبيض.

إجمالا واجه الزمالك الأندية الجزائرية في 13 مباراة:

فاز: 4

تعادل: 6

خسر: 3

سجل: 16 هدفا

استقبل: 10 أهداف

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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