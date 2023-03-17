عبد الظاهر السقا: إيقاف سعد سمير؟ مصاب وعلي ماهر فضل إراحته

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر حقيقة إيقاف سعد سمير قائد الفريق.

سعد سمير النادي : فيوتشر فيوتشر

ويستعد فيوتشر للقاء أسكو دو كارا التوجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السقا عبر MBC مصر: "إيقاف سعد سمير؟ هو قائد الفريق ومصاب وعلي ماهر فضل إراحته ولا يُفضل المخاطرة به بسبب تجدد إصابته مرتين".

وشدد "لا توجد أي عقوبة، فهو من ركائز الفريق".

وعن موقف علي ماهر من التواجد على المقاعد الفنية قاريا أجاب: "علي ماهر سيقف على الخط بعدما يحصل على الرخصة التدريبية، اللائحة تقول إنه يحق له التواجد على الدكة إذا بدأ الحصول على الدورة حتى إذا لم تنته بعد، وأرسلنا بريد إلكتروني بالفعل بذلك".

وتواجد علي ماهر طيلة مشوار فيوتشر القاري في المدرجات لعدم حصوله على رخصة تدريبية معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأعلن اتحاد الكرة بداية الأسبوع الجاري بدء تقديم الرخص التدريبية لمدربي الدوري المصري وشروطها.

1- التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الأول علي الرخصة A على الأقل، علي أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.

2- التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الثانى علي الرخصة B على الأقل، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.

3- الموافقة علي اقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي "كاف".

سيناريوهات التأهل بيراميدز وفيوتشر من المجموعة:

- الثنائي المصري

لا بديل عن فوز فيوتشر على فريق كارا في الجولة المقبلة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وحال حقق بيراميدز فوزا جديدا خارج الديار يتأهل رسميا إلى ربع النهائي بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

في تلك الحالة ينتظر فيوتشر تعثر الجيش الملكي بالخسارة أمام كارا ليتأهل رسميا من الجولة الختامية، أو يحقق فيوتشر الفوز على بيراميدز ويتأهل الثنائي المصري سويا إلى ربع النهائي.

وهناك حالة أخرى لتأهل الثنائي المصري وهي تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي ليصبح رصيد بيراميدز 9 نقاط والجيش الملكي 8 نقاط مع فوز فيوتشر الذي يتساوى وقتها مع الفريق المغربي.

يصعد بيراميدز رفقة فيوتشر في هذه الحالة إذا تعادل الفريقان سويا في الجولة الأخيرة مع خسارة الجيش الملكي من كارا، أو حال فاز بيراميدز وخسر الجيش الملكي وكان فارق الأهداف لصالح فيوتشر.

- تأهل فريق مصري مع الجيش الملكي

يحسم الجيش الملكي تأهله رسميا حال حقق الفوز على بيراميدز يف الجولة المقبلة إذ يرتفع رصيده إلى 10 نقاط وفي تلك الحالة سيكون من المستحيل أن يتخطى الثنائي فيوتشر وبيراميدز ذلك سويا.

في تلك الحالة تصبح مواجهة فيوتشر ضد بيراميدز في الجولة الختامية مصيرية لتأهل أحد الفريقين.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة بصورة رسمية رفقة الجيش الملكي إلى ربع النهائي.

- حالة خاصة

لا يزال هناك حالة خاصة قد تشهدها المجموعة وهي تساوي فريقا فيوتشر وبيراميدز في النقاط مع نهاية دور المجموعات.

ويحدث ذلك حال تغلب فيوتشر على كارا مع خسارة بيراميدز من الجيش الملكي، وقتها يتساوى الفريقان برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وحال تعادل الفريقان في الجولة الختامية يصبح رصيد كل منهما 9 نقاط ويتم فصل المتأهل عن طريق المواجهات المباشرة.

ففي حال تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما أو أكثر من ذلك يتأهل وقتها فيوتشر بسبب التعادل بهدف لكل منهما في مباراة الدور الأول على ملعب السلام، أما في حال التعادل السلبي يتأهل بيراميدز بسبب أفضلية التعادل بهدف لكل منهما ذهابا.

وتقام الجولة الختامية بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي معقل فريق بيراميدز.

بينما في حال تعادل الفريقان بهدف لكل منهما مثل نتيجة الذهاب يتم اللجوء وقتها إلى فارق الأهداف ويتأهل صاحب الأفضلية في فارق الأهداف.

ويتفوق بيراميدز حتى الآن في فارق الأهداف بعد تفوقه على كارا إذ سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل أربعة آخرين، بينما فيوتشر فقد سجل أربعة أهداف واستقبل مثلهم عقب مرور أربع جولات.