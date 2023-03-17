السفارة المصرية في الجزائر توفر تذاكر مجانية لحضور جماهير الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر توفير تذاكر مجانية للمصريين لمؤازرة الزمالك في مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأبيض ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة مساءً على ملعب 5 جويليه 1962.

وأوضح خطاب السفارة المنشور عبر حسابها على "فيسبوك" أن "دعوات حضور المباراة بالاستاد ستكون متوفرة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر يوم الجمعة 17 مارس 2023 اعتبارا من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءً".

وأوضحت السفارة المصرية بعض النقاط:

1- جميع التذاكر مجانية ولا يتم تحصيل أية مبالغ لحضور المباراة.

2- التذكرة خاصة بالمواطنين المصريين فقط، ويجب تقديم مستند إثبات الهوية عند التقدم للحصول على التذكرة (جواز السفر - بطاقة الرقم القومي).

3- يتم تسليم التذاكر للأشخاص أنفسهم ولن يتم منح المواطن أكثر من تذكرة واحدة فقط.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

تأهل دون هدايا

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة أحد يومي 17 أو 18 مارس الجاري، ويختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة المريخ على استاد القاهرة.

ويتأهل الزمالك مباشرة دون انتظار هدايا من الآخرين أو اعتماد على النتائج الأخرى حال تحقيق الفوز في المباراتين.

انتصار الزمالك في المباراتين يصل به إلى النقطة 10 وهو ما لن يصل إليه أي من شباب بلوزداد أو المريخ ويعني تأهل الأبيض رسميا.

فمع تحقيق الزمالك لانتصارين سيكون أقصى نقاط ممكن أن يصل إليها شباب بلوزداد هي 9 نقاط حال فوزه على الترجي، أما المريخ فلن يتخطى 7 نقاط حال تحقيقه الفوز على الترجي.

انتظار الهدايا

تعتبر مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد مصيرية في مشوار الفريق بالبطولة، والانتصار هو الخيار الأفضل للقلعة البيضاء.

في حال لم يحقق الزمالك الفوز ضد الفريق الجزائري وتعادل سينتظر الأبيض هدايا الآخرين.

عند التعادل يصل رصيد الزمالك إلى 5 نقاط بفارق نقطتين عن بلوزداد الذي يصل وقتها إلى النقطة السابعة.

في تلك الحالة لا بديل للزمالك عن الفوز على المريخ السوداني في المباراة الختامية مع انتظار هدية من الترجي التونسي بتحقيق الفوز على ممثل الجزائر.

إذ أنه في حال خرج بلوزداد ولو بنقطة واحدة من مواجهة الترجي ستمنحه أفضلية عن الزمالك بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ولكن ماذا لو تعادل الزمالك مع بلوزداد وانتصر المريخ على الترجي؟ يتجمد رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط بينما يتساوى المريخ مع بلوزداد بـ 7 نقاط ويتذيل الزمالك الترتيب بـ 5 نقاط.

وفي تلك الحالة لن يختلف الأمر كثيرا فلا يزال لا بديل للزمالك عن الفوز أمام المريخ في المباراة الختامية ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط مع انتظار هدية الترجي بالفوز على بلوزداد حتى يتخطى الفريق الجزائري في النقاط لأن المواجهات المباشرة في صالح شباب بلوزداد.

موقف معقد

قد ينتظرنا موقفا معقدا في المجموعة بتساوي الثلاثي شباب بلوزداد والزمالك والمريخ في النقاط برصيد 7 لكل منهم.

ويحدث ذلك إذا نجح الزمالك في تحقيق الفوز على شباب بلوزداد بينما خسر ضد المريخ في الجولة الختامية، بشرط أن يفوز الفريق السوداني على الترجي مع تعادل شباب بلوزداد أمام الترجي.

يحسم في تلك الحالة الترجي تأهله برصيد 10 نقاط منفردا بينما يتنافس الثلاثي على البطاقة الثانية.

يتم إلغاء نتائج الثلاثي الزمالك والمريخ وشباب بلوزداد ضد الترجي وحسم النقاط بينهم.

وبذلك لن تكون النتائج لمصلحة الزمالك ويتأهل الفريق السوداني رفقة الترجي لأن الترتيب سيكون بينهم كالآتي:

- المريخ 7 نقاط (فوز ضد بلوزداد + تعادل وفوز على الزمالك)

- شباب بلوزداد 6 نقاط (فوز ضد الزمالك + فوز أمام المريخ)

- الزمالك 4 نقاط (فوز ضد شباب بلوزداد + تعادل مع المريخ)

خروج من المجموعات

خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة ستعني خروجه بشكل رسمي من دور المجموعات.

في تلك الحالة يرتفع رصيد بلوزداد إلى تسع نقاط بينما يتجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط وهو ما يعني استحالة وصول الأبيض في الوصول لرصيد أي من الترجي أو بلوزداد.