لا فوز في 2023.. إقالة باتريك فييرا من تدريب كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي إقالة الفرنسي باتريك فييرا من منصب المدير الفني.

وأوضح النادي أن عملية تعيين مدير فني جديد ما تزال جارية.

وترك فييرا منصبه قبل بداية الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل فريقه المركز 12 في جدول الترتيب.

ولم يحقق النسور اللندنية الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويعود آخر فوز للفريق في كل المسابقات لـ 31 ديسمبر 2022 عندما حقق الفوز خارج قواعده على بورنموث، أي أن الفريق لم يحقق الفوز خلال 2023 حتى الآن.

وقال ستيف باريش رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "تم اتخاذ هذا القرار الصعب مع الأسف الشديد. في النهاية، وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا أن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للاحتفاظ بمركزنا في الدوري الإنجليزي".

وأشار "مع ذلك، كان تأثير باتريك منذ انضمامه إلينا في صيف عام 2021 كبيرا، وهو يحظى باحترام كبير مني وجميع زملائه. قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأنهى في المركز الـ 12. بلعب بعض كرة القدم المثيرة، والذي كان موسما صعبا وحاسما للنادي نظرا للتغييرات التي أجريناها على الفريق قبل وصوله".

وأردف "بذل باتريك كل ما في وسعه للنادي، ونشكره جميعا وفريقه على خدمتهم".

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

وقاد فييرا إجمالا الفريق في 74 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 24 وخسر 28.

يستعد كريستال بالاس لمواجهة أرسنال في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.