دوري المؤتمر الأوروبي – لكمة في فوز فيورنتينا.. تأهل وست هام ولاتسيو وفياريال يودعان

حسمت 7 فرق تأهلها لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد اكتمال مباريات إياب دور الـ 16 من المسابقة.

وتأهل جنت البلجيكي أمس الأربعاء بعدما فاز على باشاك شهير التركي بنتيجة 4-1 وحسم بطاقة التأهل من خارج قواعده.

وبنفس النتيجة تفوق فيورنتينا الإيطالي على سيفاس سبور التركي على ملعب الأخير.

الفريق التركي تقدم في الدقيقة 35، لكن الضيف الإيطالي رد بقوة برباعية سجلها البرازيلي أرتور كابرال والصربي نيكولا ميلينكوفيتش وهدفه عكسي من ديميتروس جوتاس واختتم جايتانو كاستروفيلي النتيجة بهدف رابع.

وأثناء احتفال لاعبي الفيولا بهدف كاستروفيلي الرابع اقتحم أحد المشجعين لأصحاب الأرض الملعب ولكم أليساندو بيانكو لاعب وسط الضيوف.

وودع لاتسيو البطولة بالخسارة مجددا من ألكمار الهولندي بنتيجة 2-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

ورغم تقدم لاتسيو بهدف البرازيلي فيليبي أندرسون إلا أن أصحاب الأرض سجلوا هدف التعادل عن طريق ياسبر كارلسون في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 62 سجل فانجليس بافليديس هدف فوز ألكمار والتأهل.

وقاد هدف الجزائري إسلام سليماني مهاجم أندرلخت البلحيكي لإقصاء فياريال الإسباني من المسابقة.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في بلجيكا، وعلى ملعب لا سيراميكا في إسبانيا سجل الهداف التاريخي للجزائر هدف فوز البنفسجي في الدقيقة 73.

وتأهل أيضا نيس الفرنسي على حساب شيريف تيراسبول المولدوفي وبازل السويسري بركلات الترجيح على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وأخيرا سحق وست هام يونايتد الإنجليزي ضيفه القبرصي أيك لارنكا بنتيجة 4-0.

وتقدم الفريق الإنجليزي عن طريق الإيطالي جانليوكا سكاماكا في الدقيقة 21.

وأضاف جاريد بوين ثنائية في 3 دقائق في الدقيقتين 47 و49.

واختتم الإنجليزي الشاب ديفين موباما النتيجة بأول أهدافه بقميص الهامرز.

وتأهل أخيرا ليخ بوزنان البولندي على حساب يورجون السويدي بالفوز بنتيجة 3-0، ليتأهل بفضل الفوز في مجموع المباراتين 5-0.