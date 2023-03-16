كييزا يوضح سبب اعتذاره بعد الهدف: أريد التواجد ومساعدة الفريق بعد ما قدموه لي

أوضح فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس سبب اعتذاره لجماهير يوفنتوس بعدما سجل هدفا ضد فرايبورج الألماني في الدوري الأوروبي.

وسجل كييزا هدفا في الفوز على فرايبورج بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وقال كييزا لشبكة سكاي سبورت: "أريد التواجد ومساعدة الفريق والنادي بعد ما قدموه لي".

وأضاف "للأسف لم أصل للأفضل بعد الإصابة، أشعر بالأسف لأنني لست هنا، أريد تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، اعتذرت لأنني أريد اللعب وإسعاد الجماهير".

وواصل "الأولوية أن أكون متاحا للمدرب، للأسف هذا لم يحدث في المباريات الأخيرة، عملت بقوة من أجل أن أصبح مستعدا، لكنني أشعر بعدم الراحة قليلا، للأسف والدي عانى من إصابات مشابه".

وأردف "هناك عقبات كثيرة، حتى بعد استكمال عملية التعافي".

وتعافي كييزا من إصابة قطع في الرباط الصليبي وعاد تدريجيا، لكنه يعاني من إصابات عضلية في الآونة الأخيرة وغاب عن مباراة سامبدوريا الأخيرة.

وعن زميله دوشان فلاهوفيتش أجاب قائلا: "لديه كل شيء ليصبح لاعبا كبيرا".

وأتم "يمر بوقت صعب أمام المرمى، لكنه سجل من ركلة جزاء الليلة، التسديدة لم تكن الأفضل لكنه سجل، أمام سامبدوريا كان رائعا لكنه أهدر".

وأنهى الصربي صيامه التهديفي الذي دام لـ 6 مباريات في جميع المسابقات.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي مسابقة أوروبية منذ عام 2000 للمرة العاشرة وهو أكثر من أي فريق إيطالي آخر.