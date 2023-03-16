الأهلي بالزي الأحمر أمام القطن.. وصاحب الأرض يرتدي الزي الأبيض

انعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني مساء اليوم باستاد رومدي أديجا في مدينة جاروا.

وحضر الاجتماع مسؤولون من الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالإضافة إلى طاقم التحكيم.

وحضر من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق وعلاء صلاح المسئول الأمني.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء لاعبي الأهلي الطاقم الأحمر كاملا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.

فيما يرتدي لاعبو القطن الكاميروني الطاقم الأبيض كاملا، ويرتدي الحارس الزي الأصفر.

وتم استعراض كافة الضوابط الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول الفريقين وإجراء عمليات الإحماء والمغادرة.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني غدًا الجمعة في السادسة بتوقيت القاهرة على استاد «رومدي أديجا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساءً.

وتلعب المباراة على ملعب أوميني سبورت دو جاروا في الكاميرون.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 8 هدفا لبطل الكاميرون.