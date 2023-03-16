تقرير إيطالي: تحديد موعد النطق بالحكم في استئناف يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة

تحدد موعد النطق بالحكم في استئنافه ضد قرار خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم النقاط.

وعوقب يوفنتوس من المدعي العام بخصم 15 نقطة من رصيده على خلفية مخالفات مالية تتعلق الصفقات، بالإضافة لإيقاف أكثر من مسؤول للنادي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدد متفاوتة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فأن المحكمة ستصدر قرارها يوم 19 أبريل المقبل في الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأوضح التقرير أن قرار خصم النقاط إما سيتم تأكيده أو إلغاءه بشكل نهائي ولا يجوز تقليل عدد النقاط المخصومة.

وكان يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي عوقب بخصم نقاط بين 10 فرق إيطالية بسبب قيم انتقالات اللاعبين.

وتقدم يوفنتوس باستئنافه يوم 1 مارس في انتظار القرار النهائي.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.