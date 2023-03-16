مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد

أنهى الزمالك استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأبيض ضيفا على بلوزداد غدا الجمعة على ملعب 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين في بداية مران اليوم الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الغد، وأكد على ثقته في قدرة جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب وحصد الثلاث نقاط، وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية لتطبيقها في مران اليوم.

وخصص فيريرا فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين خلال المران وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة بالكرة بجانب الفقرة الترفيهية.

كما حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل لقاء الغد حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.