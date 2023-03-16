الرجل العنكبوت مستمر.. ألفاريز يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي لصيف 2028

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد تعاقد خوليان ألفاريز لمدة موسم واحد لينتهي عقده في 2028.

وانضم الأرجنتيني الشاب لصفوف سيتي في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتين، ومن ثم ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022.

وقال ألفاريز عبر الموقع الرسمي: "فخور أنا وعائلتي منذ الوصول لهذا النادي، الجميع يهتم بنا، والآن لدي فرصة تمديد تعاقدي وهذا مهم للغاية لي".

وأضاف "مررت بالكثير خلال فترة قصيرة، وأحاول دائما التأقلم والاستعداد للخبرات المختلفة في الحياة".

وأكمل "مررت بالعديد من الأشياء الرائعة والعاطفية، تعلمت ونضجت كشخص وكذلك كلاعب وهذا هو الأهم".

وأتم "هدفي في المتبقي من الموسم هو مساعدة الفريق عندما تتاح لي الفرصة وأقدم كل شيء لمواصلة النضج كشخص ولاعب داخل وخارج الملعب".

اللاعب المُلقب بالعنكبوت سجل 10 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات بقميص سيتي منذ بداية الموسم.

وساهم ألفاريز بتسجيل 4 أهداف قادت الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

كما حجز بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما اكتسح لايبزج الألماني بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين.