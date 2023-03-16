مجموعة الزمالك.. مؤتمر ريكاردو: لا بديل عن الفوز أمام الترجي

الخميس، 16 مارس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ

يثق البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب المريخ في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الترجي التونسي.

ويحل الترجي ضيفا على المريخ غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ريكاردو في المؤتمر الصحفي: "أثق في قدرة المريخ على استعادة الوجه الحقيقي في مواجهة الترجي، وتقديم مباراة أفضل بكثير من التي كانت أمام شباب بلوزداد الجزائري في عنابة".

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وأضاف "نستعد لتقديم مباراة قوية أمام الترجي التونسي، نفكر فقط في الفوز تدربنا بشكل جيد ونعرف أن بطاقة التأهل مرتبطة بتحقيق نتيجة الانتصار".

وشدد "سعيد بعودة اللاعب بخيت خميس بعد نهاية الإيقاف، أثق في قدرته على اضافة الكثير للفريق، نفتقد كرشوم للإيقاف ولكن لدينا صلاح نمر مدافع دولي بإمكانيات عالية".

ويتواجد الترجي والمريخ رفقة الزمالك وشباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

المريخ السوداني الترجي
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