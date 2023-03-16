لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية

شدد لاعب شباب بلوزداد أيمن بوقرة على أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع فرق المجموعة تمتلك فرص التأهل للدوري المقبل. فوز الزمالك على الترجي أعاد الحسابات مرة أخرى".

وأضاف "سنلعب على ملعبنا ووسط جمهورنا. سنقاتل أمام الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المصيرية".

وتابع "لا نركز على الأسماء التي ستشارك. من سيلعب سيقدم أفضل ما لديه من أجل إسعاد جمهور الفريق".

وواصل " أطلب من جمهور الفريق تقديم الدعم والتواجد بكثرة كما اعتدنا منهم. نحن نمثل الجزائر بشكل عام وليس نادي شباب بلوزداد فقط".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.