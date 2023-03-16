لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية

الخميس، 16 مارس 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد والمريخ

شدد لاعب شباب بلوزداد أيمن بوقرة على أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع فرق المجموعة تمتلك فرص التأهل للدوري المقبل. فوز الزمالك على الترجي أعاد الحسابات مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 ذا أثليتك: بيشكتاش لن يضم ديلي آلي نهائيا حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك

وأضاف "سنلعب على ملعبنا ووسط جمهورنا. سنقاتل أمام الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المصيرية".

وتابع "لا نركز على الأسماء التي ستشارك. من سيلعب سيقدم أفضل ما لديه من أجل إسعاد جمهور الفريق".

وواصل " أطلب من جمهور الفريق تقديم الدعم والتواجد بكثرة كما اعتدنا منهم. نحن نمثل الجزائر بشكل عام وليس نادي شباب بلوزداد فقط".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

الزمالك شباب بلوزداد
نرشح لكم
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك "تحيا الجزائر".. حسام عوار يعلن تمثيل محاربي الصحراء بيراميدز يكشف سبب غياب رباعي الفريق عن مواجهة الجيش الملكي مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو قائمة تونس - حضور معلول والجزيري.. وغياب بن يوسف والمثلوثي وكريستو مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد
أخر الأخبار
مباشر – ريال بيتيس ضد مانشستر يونايتد.. فرايبورج أمام يوفنتوس 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: بيشكتاش لن يضم ديلي آلي نهائيا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - 3 تعديلات.. دي ماريا بديلا أمام فرايبورج ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – بيليستيري أساسي ضد بيتيتس.. وعودة ماجواير ساعة | الكرة الأوروبية
حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر ساعة | الوطن العربي
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025