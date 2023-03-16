الكشف عن سبب اختيار جارناتشو تمثيل الأرجنتين بدلا من إسبانيا

كشف بيرناردو روميو منسق شباب منتخب الأرجنتين سبب اختيار أليخاندرو جارناتشو التانجو لتمثيله بدلا من إسبانيا.

أليخاندرو جارناتشو النادي : مانشستر يونايتد الأرجنتين إسبانيا

ويحمل لاعب مانشستر يونايتد الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية، بل ومثل اللا روخا ثلاث مرات تحت 18 عاما.

كما ارتدى جارناتشو قميص التانجو تحت 20 عاما وسجل أربعة أهداف في أربع مباريات خاضهم.

وقال المنسق العام لمنتخب شباب الأرجنتين لإذاعة "دي سبورتس" الأرجنتينية: "جارناتشو مقتنع تماما باللعب للأرجنتين".

وواصل "عندما تذهب إلى منزله وهو يملك كل الصور لميسي".

وأردف "مدرب منتخب إسبانيا تواصل مع جارناتشو لكن الأخير أبدى احترامه له وأخبره برغبته في اللعب للأرجنتين".

وكان ليونيل سكالوني استدعى جارناتشو لمباراتي الأرجنتين الوديتين المقبلتين ضد بنما وكوراساو لكن اللاعب تعرض للإصابة ضد ساوثامبتون.