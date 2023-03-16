أثليتك: ممثلو الشيخ جاسم يلتقون بمسؤولي مانشستر يونايتد من أجل شراء النادي

الخميس، 16 مارس 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

التقى ممثلو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بمسؤولي مانشستر يونايتد الخميس في إطار العرض المقدم من قبل رجل الأعمال القطري لشراء النادي والاستحواذ عليه بنسبة 100%.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس أنه تم التقاط صور لممثلي جاسم بن حمد وهم يتجولون داخل النادي في إطار بدء الجزء الثاني من عملية بيعه.

وأوضح التقرير أن تلك الاجتماعات ستتيح للراغبين في شراء يونايتد بإلقاء نظرة عن قرب على الشؤون المالية للنادي وخطط النمو المستقبلي ومناقشة التطوير المحتمل لملعب أولد ترافورد وأرضية ملعب التدريب كارينجتون.

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ومن المقرر ان يقوم السير جيم راتكليف رجل الأعمال الإنجليزي بزيارة يونايتد غدا الجمعة للقيام بالجولة ذاتها التي قام بها منافسه القطري.

وفي السياق ذاته ذكر صحفي شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، كافيه سولهيكول ان زيارة الوفد القطري كانت بناءة للغاية.

وكانت عائلة جلايزرز الأمريكية أعلنت في وقت سابق لها نيتها بيع النادي بعد استحواذها عليه في عام 2005.

مانشستر يونايتد جاسم بن حمد آل ثاني
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