أثليتك: ممثلو الشيخ جاسم يلتقون بمسؤولي مانشستر يونايتد من أجل شراء النادي

التقى ممثلو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بمسؤولي مانشستر يونايتد الخميس في إطار العرض المقدم من قبل رجل الأعمال القطري لشراء النادي والاستحواذ عليه بنسبة 100%.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس أنه تم التقاط صور لممثلي جاسم بن حمد وهم يتجولون داخل النادي في إطار بدء الجزء الثاني من عملية بيعه.

وأوضح التقرير أن تلك الاجتماعات ستتيح للراغبين في شراء يونايتد بإلقاء نظرة عن قرب على الشؤون المالية للنادي وخطط النمو المستقبلي ومناقشة التطوير المحتمل لملعب أولد ترافورد وأرضية ملعب التدريب كارينجتون.

ومن المقرر ان يقوم السير جيم راتكليف رجل الأعمال الإنجليزي بزيارة يونايتد غدا الجمعة للقيام بالجولة ذاتها التي قام بها منافسه القطري.

وفي السياق ذاته ذكر صحفي شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، كافيه سولهيكول ان زيارة الوفد القطري كانت بناءة للغاية.

وكانت عائلة جلايزرز الأمريكية أعلنت في وقت سابق لها نيتها بيع النادي بعد استحواذها عليه في عام 2005.