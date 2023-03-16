"تحيا الجزائر".. حسام عوار يعلن تمثيل محاربي الصحراء

أعلن حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون عن موافقته على تمثيل منتخب الجزائر.

حسام عوار النادي : أولمبيك ليون فرنسا الجزائر

ونشر عوار صورة بقميص منتخب الجزائر على حسابه في انستجرام وأرفقها بعبارة: "تحيا الجزائر".

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عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

وانضم حسام الدين شعبان عوار إلى ليون في عمر الحادية عشر، وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الأول عام 2016.

وخاض عوار 226 مباراة بقميص ليون، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 36، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث تألق بشدة ودخل الفريق المثالي للبطولة.

وتخوض الجزائر مباراتين أمام النيجر الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتهي عقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس في وجود اهتمام من عدة أندية بالدوري الإنجليزي.