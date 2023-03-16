مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل

الخميس، 16 مارس 2023 - 15:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الونش

يثق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك في قدرات فريقه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الونش في المؤتمر الصحفي: "نعلم أهمية المباراة ونلاعب فريق محترم وسط جماهيره، حضرنا للقاء بشكل جيد ونلعب على قلب رجل واحد".

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وكشف مدافع الزمالك "وصلنا إلى الجزائر من أجل الفوز وهدفنا الحصول على بطاقة التأهل دون النظر لأي نتائج أخرى".

وتابع "كل الفرق في المجموعة لديها حظوظ للتأهل، لكن الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين لديهم خبرة للعب وسط الضغط الجماهيري".

وشدد الونش "شباب بلوزداد لديه لاعبون جيدون ونحن أيضا لدينا لاعبون مميزون".

وأضاف "حظوظ الفريقين متساوية وأتمنى أن نكون عند الموعد، وسنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة".

أما عن الاستقبال فقال الونش: "أشكر المسؤولين في الجزائر على الاستقبال ولم يكن لدينا مشاكل سوى أمور بسيطة في ملعب المران بالأمس".

واختتم مدافع الزمالك تصريحاته "أغلقنا صفحة الدوري وحديثنا بالكامل كان إيجابيا عن المباراة المقبلة في دوري الأبطال وأهمية الفوز في اللقاء".

ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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